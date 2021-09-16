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Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya aşılamadaki son durumu açıkladı!

#İstanbul Valisi Ali Yerlikaya#Koronavirüs#Aşılama
Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya aşılamadaki son durumu açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki koronavirüs aşılamasındaki son durumu paylaştı. Vali Yerlikaya aşılama oranının yüzde 82,5 olduğunu açıkladı.

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İşte Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

İstanbul’umuzda 16 Eylül itibarıyla: 1.doz 9.472.237, 2.doz 7.291.509, 3.doz 1.257.958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız %82,5. 15-19 yaş arası 457.235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48.966 gencimiz aşısını yaptırdı.

 

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#İstanbul Valisi Ali Yerlikaya#Koronavirüs#Aşılama