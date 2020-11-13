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Haber Giriş: 13.11.2020 - 17:37 | Son Güncelleme:

Son dakika… İstanbul Valisi duyurdu! Pazar yerlerine sigara yasağı…

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Son dakika… İstanbul Valisi duyurdu! Pazar yerlerine sigara yasağı…
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasında ‘Pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı’ dedi.

İstanbul Valisi sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sevgili İstanbullular, Maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. Sağlık için hepimiz için kurallara uymak, vazgeçilmezdir.

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