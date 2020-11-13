Son dakika… İstanbul Valisi duyurdu! Pazar yerlerine sigara yasağı…

İstanbul Valisi sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



Sevgili İstanbullular, Maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. Sağlık için hepimiz için kurallara uymak, vazgeçilmezdir.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR