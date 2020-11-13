Son dakika… İstanbul Valisi duyurdu! Pazar yerlerine sigara yasağı…
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasında ‘Pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı’ dedi.
İstanbul Valisi sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Sevgili İstanbullular, Maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. Sağlık için hepimiz için kurallara uymak, vazgeçilmezdir.
Sevgili İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2020
Maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır.#SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir.#Pazaryeri😷🚭#AçıkPazar😷🚭#KapalıPazar😷🚭#SosyetePazarı 😷🚭
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