Son dakika... İstanbul Valisi duyurdu: Koronavirüs vaka oranı yüzde 40 azaldı...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da pozitif vakaların geçen hafta yüzde 40 oranında azaldığını, en hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçenin Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar olduğunu açıkladı.

18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında düzenlendi. Vali Yerlikaya toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a ait bazı verileri açıkladı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında '18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta %40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy, Beyoğlu, Avcılar' ifadeleri yer aldı.

DÜNKÜ VERİLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dün, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılmıştı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıkmış, hasta sayısı 3 bin 546 olarak kayda geçti, 246 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünkü verilere göre, 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 24 bin 601, vefat sayısı 18 bin 97, ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA VE AKTİF VAKA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 3 bin 546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür."

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