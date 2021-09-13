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Haber Giriş: 13.09.2021 - 09:19 | Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Türkiye genelinde yapılan toplam aşı sayısı 101 milyon 800 bini aştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, '7.428 okul servis şoförümüzün 6.997'si (yüzde 94.2), 4.637 servis rehber personelinin 4.382'si (yüzde 94.5) aşılarını yaptırdı. Hedefimiz yüzde 100.' açıklamasında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okul servis şoförlerinin koronavirüs aşılanma oranlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya, '7.428 okul servis şoförümüzün 6.997'si (yüzde 94.2), 4.637 servis rehber personelinin 4.382'si (yüzde 94.5) aşılarını yaptırdı. Hedefimiz yüzde 100.' ifadelerini kullandı. 

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