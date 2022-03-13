Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Yarından itibaren motosikletlerin trafiğe çıkmalarına izin verilecek

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkışı yasaklanan motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerle ilgili yeni bir gelişmeyi Twitter'dan duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular; yarın, 14 Mart Pazartesi 10.00'dan itibaren; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum." notunu düştü.