Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Yarından itibaren motosikletlerin trafiğe çıkmalarına izin verilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkışı yasaklanan motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerle ilgili yeni bir gelişmeyi Twitter'dan duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular; yarın, 14 Mart Pazartesi 10.00'dan itibaren; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum." notunu düştü.
Kıymetli İstanbullular;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 13, 2022
14 Mart Pazartesi (Yarın)
⏰ 1️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣’dan itibaren
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin🛴🛵
Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR❗
Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/CI1iWxA8Wr