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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Yarından itibaren motosikletlerin trafiğe çıkmalarına izin verilecek

#Ali Yerlikaya#Motokurye#Kar
Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu Yarından itibaren motosikletlerin trafiğe çıkmalarına izin verilecek

İstanbul Valisi Yerlikaya, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin yarın saat 10.00'dan itibaren trafiğe çıkmalarına izin verileceğini duyurdu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkışı yasaklanan motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerle ilgili yeni bir gelişmeyi Twitter'dan duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular; yarın, 14 Mart Pazartesi 10.00'dan itibaren; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum." notunu düştü.

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#Ali Yerlikaya#Motokurye#Kar

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