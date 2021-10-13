Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya aşılamadaki son durumu paylaştı

İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaşımı:
İstanbul’da 13 Ekim itibarıyla;
65 yaş üstü büyüklerimizin aşı oranları:
1.doz %91.6
2.doz %89.7
3.doz % 74
Tam isabet Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak!
18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları
1.doz %50,1
2.doz %32.9
Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım.
#İstanbul’da 13 Ekim itibarıyla;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 13, 2021
65 yaş üstü büyüklerimizin #aşı oranları
1.doz %91.6
2.doz %89.7
3.doz % 74
🎯 Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak!
18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları
1.doz %50,1
2.doz %32.9
Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım. pic.twitter.com/muRjLfDzKt