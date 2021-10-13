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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya aşılamadaki son durumu paylaştı

#Koronavirüs#Aşı#İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya aşılamadaki son durumu paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kentteki koronavirüs aşılamasına ilişkin son durumu paylaştı.

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İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaşımı:

İstanbul’da 13 Ekim itibarıyla;

65 yaş üstü büyüklerimizin aşı oranları:

1.doz %91.6
2.doz %89.7
3.doz % 74
Tam isabet Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak!

18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları

1.doz %50,1
2.doz %32.9

Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım.

 

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#Koronavirüs#Aşı#İstanbul Valisi Ali Yerlikaya