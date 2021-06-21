MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Vali Ali Yerlikaya, aşılamada son rakamı duyurdu: İstanbul'da yüzde 51'e ulaşıldı
GeriGündem Son dakika... Vali Ali Yerlikaya, aşılamada son rakamı duyurdu: İstanbul'da yüzde 51'e ulaşıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 21.06.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Son dakika... Vali Ali Yerlikaya, aşılamada son rakamı duyurdu: İstanbul'da yüzde 51'e ulaşıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Vali Ali Yerlikaya, aşılamada son rakamı duyurdu: İstanbul'da yüzde 51'e ulaşıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'da aşılama oranlarını açıkladı. Yerlikaya, İstanbul'da 20 Haziran itibarıyla toplam 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını ve aşılamada yüzde 51'e ulaşıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'da aşılama oranlarını açıkladı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibariyle, 1. doz: 5.235.899, 2. doz: 2.354.711, Toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10.245.006. %51'e ulaştık." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhandan 3üncü doz aşı açıklaması
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan '3'üncü doz aşı' açıklaması
10
3. doz aşı Temmuzda İşte normal hayat planı
3. doz aşı Temmuz'da! İşte 'normal hayat' planı
Aşılamada kritik rakamlar belli oldu
Aşılamada kritik rakamlar belli oldu

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi