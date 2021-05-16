MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 65 yaş ve üzeri için kısıtlama açıklaması
GeriGündem Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 65 yaş ve üzeri için kısıtlama açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 16.05.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 65 yaş ve üzeri için kısıtlama açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 65 yaş ve üzeri için kısıtlama açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı uygulaması hakkında, 'Hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, hafta sonlarında ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.' dedi.

Vali Yerlikaya 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı uygulaması hakkında, 'Hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, hafta sonlarında ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.' ifadelerini kullandı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede ise şu detaylara yer verildi:

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

DETAYLAR GELİYOR...

20
İşte böyle açılacağız... İçişleri Bakanlığından kademeli, normalleşme genelgesi
İşte böyle açılacağız... İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli, normalleşme genelgesi
18
Satışı yasak ürünlerle ilgili flaş gelişme AVM, kafe, dükkan, pazar yerleri açılacak mı
Satışı yasak ürünlerle ilgili flaş gelişme! AVM, kafe, dükkan, pazar yerleri açılacak mı?
Koronavirüs aşısında kritik 6 saat uyarısı...
Koronavirüs aşısında kritik 6 saat uyarısı...

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi