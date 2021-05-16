Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 65 yaş ve üzeri için kısıtlama açıklaması

Vali Yerlikaya 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı uygulaması hakkında, 'Hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, hafta sonlarında ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.' ifadelerini kullandı.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen❗️



Halen AŞI OLMAYAN 6️⃣5️⃣ yaş ve üzeri büyüklerimiz ise



⏰Hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek,



⏰ Hafta sonlarında ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.



👉🏻👉🏻 https://t.co/aSLvNjZk69 pic.twitter.com/UtnxOuMOl9 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 16, 2021

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede ise şu detaylara yer verildi:

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.



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