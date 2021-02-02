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Gündem
İSTANBUL,(DHA) -
Haber Giriş: 02.02.2021 - 13:56 | Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden yeni Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

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Son dakika: İstanbul Valiliği'nden yeni Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınan 159 kişiden 102'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 kişinin ise üniversite düzeyinde eğitim görmediği açıklandı.

İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınanlarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği,  Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. " ifadeleri yer aldı.

İstanbul Valiliği duyurdu: Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınanlardan 98i serbest bırakıldı
İstanbul Valiliği duyurdu: Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınanlardan 98'i serbest bırakıldı
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