Son dakika... İstanbul Valiliği: Yarın okullar saat 16.00'da kapanacak

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İstanbul Valiliği yaptığı açıklamayla 31 Aralık Salı günü yılbaşı nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle okul çıkışlarının 16.00'ya kadar tamamlanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi / özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.