SON DAKİKA... İstanbul Valiliği duyurdu: Kamuya deprem izni! İdari izin kimleri kapsıyor?

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir.

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Yerleşkesi’nde kurulan kriz merkezinde çalışmaları koordine etmektedir.

23.04.2025 Çarşamba günü saat 15.30 itibariyle;

- Enerji arzında ve altyapısında, doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

- Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.

- Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

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Gözden Kaçmasın İstanbul Valiliği: Yüksekten atlayan 151 vatandaşımız yaralandı Haberi görüntüle

- Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih İlçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır.

- İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir.

- Deprem nedeniyle İstanbul’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verilmiştir.

- YÖK’ün aldığı kararla deprem nedeniyle Perşembe ve Cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

- Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır.

Vatandaşlarımız, deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girmemeleri, GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmamalarıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.