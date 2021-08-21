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GeriGündem Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu! Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli yakalandı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 21.08.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu! Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli yakalandı

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Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu! Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli yakalandı

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Silivri'de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Bakırköy'de dün saat 14.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya yönelik saldırı ve darp olayı meydana geldiği hatırlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışmalarda, bir televizyon programına katılan Kavuncu'nun binadan caddeye çıktığı sırada faili meçhul bir şahsın yumruklu saldırısına uğradığı ve failin olay yerinden yaya olarak firar ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncuya yumruklu saldırı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

"Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu S.O. olduğu tespit edilmiş ve saat 05.30’da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz."

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