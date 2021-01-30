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Haber Giriş: 30.01.2021 - 11:46 | Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul Valiliği açıkladı! Kabe fotoğrafını yere seren 5 kişi gözaltına alındı

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Son dakika: İstanbul Valiliği açıkladı! Kabe fotoğrafını yere seren 5 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçunu işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda D.D., S.N.B., H.K., R.Ö. ve S.C.U.'nin gözaltına alındığı, diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüste cuma günü rektörlük binası karşısına 'Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması' içeren resim asıldığı tespit edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" fiilini işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.D., S.N.B, H.K., R.Ö. ve S.C.U. isimli şüpheliler gözaltına alınmış, diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünde yapılan aramada söz konusu resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulunmuştur.  Bununla beraber Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada; PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirilmiştir. Savcılık talimatıyla R.Ö adlı şahıs serbest bırakılmış, diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir.  İslam Dininin mukaddes mekanı ve Müslümanların Kıblesi Kabe-i Muazzamaya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

 

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