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Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 13.11.2020 - 08:12 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul Sirkeci'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu

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Son dakika... İstanbul Sirkeci'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
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Fatih'te sabaha karşı korkunç bir görüntüyle karşılaşan vatandaşlar hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Sirkeci Parkı'nda ağaca asılı olarak yabancı uyruklu bir erkeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi olay yeri ekiplerinin incelemeleri sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Sirkeci Parkı'nda ağaca asılı olarak yabancı uyruklu bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Ölen kişinin cansız bedeni, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Sirkeci Parkı'nda yaşandı. Çevredeki vatandaşlar, ağaca asılı olarak yabancı uyruklu bir erkek bedeni buldu. İhbar üzerine parka gelen sağlık ekipleri, ağaca asılı halde bulunan kişinin öldüğünü tespit etti.

Son dakika... İstanbul Sirkecide ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Polis ekipleri de park ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi olay yeri ekiplerinin incelemeleri sonrası, kimliğinin tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Son dakika... İstanbul Sirkecide ağaca asılı erkek cesedi bulundu

 

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