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Son dakika: İstanbul olası bir depreme hazır mı? Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'daki riskli ilçeleri açıkladı ve uyarılarda bulundu

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#Deprem#İstanbul#Şükrü Ersoy
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 11:20

CNN TÜRK Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'daki riskli ilçe ve mahalleleri açıkladı. Prof. Dr. Ersoy, "Anadolu Yakası genel olarak sağlam bir zemine bir sahip ama içerisinde farklı alanlar var. Avrupa Yakası ise Haliç'ten itibaren kuzeye doğru olan ilçeler daha sağlam. Zemine iyileştirme yapılmadığı için yıkılan, devrilen binalar var. Mutlaka yapının zeminle barışık olması gerekir." dedi.

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Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un CNN TÜRK canlı yayınında aktardıkları şöyle:

Anadolu Yakası genel olarak sağlam bir zemine bir sahip ama içerisinde farklı alanlar var. Avrupa Yakası ise Haliç'ten itibaren kuzeye doğru olan ilçeler daha sağlam; Sarıyer, Şişli, Beyoğlu, Eyüp, en batıda da Başakşehir ve Arnavutköy'ün bazı kısımları daha sağlam Avrupa Yakası'nın güney ilçelerine göre... Güney ilçeler nereler; Fatih, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Avcılar, Güngören. Buralar daha riskli ilçeler.

Maltepe sahillerinde bir sürü dolgu alan var, Kadıköy yakasında dereler var. Dere yataklarının olduğu bölgeler en hassas yerler.

Yapılarımızı bir sonraki depreme hazır mı? Proje bakımından hazır mı? Zemin bakımından hazır mı? Bir göstermekte fayda var. Müteahhite de sorabilirler, yapılarının oturma izni var mı, zemine uygun mu? Bunu bir uzmana sormaları gerekiyor.

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ZEMİN VURGUSU

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Zemini kötü çıktıysa, kötü zeminle ilgili bir iyileştirme yoksa, onun tedaviler var, eğer yoksa bina hasar görebilir. Zemine iyileştirme yapılmadığı için yıkılan, devrilen binalar var. Mutlaka yapının zeminle barışık olması gerekir.

Ben sağlam zeminde oturuyorum, evin hiçbir önemi yok diye düşünüyorlarsa yanılıyorlar. En sağlam zeminde bile çürük bir yapı varsa yıkılabilir. Esenyurt'ta yaptığınız bir gökdelenle Maslak'ta yaptığınız bir gökdelen arasında çok fark var. Esenyurt'ta yaparken zemine uygun iyileştirmeler yapmak zorundasınız.

Son dakika: İstanbul olası bir depreme hazır mı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbuldaki riskli ilçeleri açıkladı ve uyarılarda bulundu

Haritada gri belirlenmemiş alanlar. O kadar gösterişli binalar yıkıldı ki, yönetmeliğe uygun ama projede yazanlar uygulamada yapılmamış. İstanbul'dakiler evine güvenemiyor. Vatandaş artık bunu biliyor, gözü açıldı, kaygı duyuyor. Şu anda piyasada üçkağıtçı diye tabir edilen evleri kontrol ediyormuş gibi yapıp iyi uzman olmayan kişiler var.
Bundan sonra kiralanan ya da satın alınan evlerin sağlamlık raporunun istenmesi gerekiyor. Bu da mal sahibinin sorumluluğundadır. Aynı arabadaki ruhsat gibi evlerin de ruhsatının aranması gerekiyor. Aşağıdaki iş yeri senden habersiz kolonları kesti, birkaç yerde bir tekrarlanabilir kontroller yapılması gerekiyor.

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Kırmızı riskli alanlar üzerine de uygun binalar yapılabilir ve bir şey olmaz. O güvenceyi almak zorunda vatandaş. Evin o zemine uygun olup, zemin etüdü yapılmış mı bunun araştırılması gerekiyor. Rezerv alanlar belirlenirken boş alanlara bakıyorlar. Zemine uygun yapılar yapmak gerekiyor.

Son dakika: İstanbul olası bir depreme hazır mı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbuldaki riskli ilçeleri açıkladı ve uyarılarda bulundu

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#Deprem#İstanbul#Şükrü Ersoy

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