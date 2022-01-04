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Son dakika: İstanbul merkezli 'twitch' operasyonu! Alanında ilk...

#Sosyal Medya#Twitch#İstanbul

Ünlü yayıncılık platformu Twitch’i kullanarak sosyal medya platformunda dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şebekeye yönelik İstanbul merkezli çok sayıda ilde düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Alanında yapılan ilk operasyon ve yeni bir para aklama yöntemi olduğunu belirten CNN TÜRK Muhabiri Tugay Saday ise, 'Kimliği bilinmeyen şahıslar kredi kartı dolandırıcılığı yapıyor. Elde ettikleri gelirleri, suç gelirlerini aklamak içinse twitch uygulaması üzerinden yayın yapan kullanıcılara bu paraları bağış adında yolluyorlardı. Bu kullanıcılara gönderdikten sonra bir komisyon veriyorlardı ve o paraları geri alıyorlardı.' şeklinde konuştu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, “Twitch” isimli sosyal medya platformunda yayın yapan kullanıcılara, kimliği bilinmeyen şahıslarca başkalarına ait kart bilgileri kullanılarak satın alınan BIT (Twitch Para Birimi) gönderildiğini tespit etti. Bu yöntemle haksız kazanç elde edildiğini belirleyen polis, yapılan geniş çaplı çalışmada 44 şüpheliyi tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

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Operasyon hakkında detayları paylaşan CNN TÜRK Muhabiri Tugay Saday şu detayları paylaştı:

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Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Bilişim yöntemleri değiştikçe dolandırıcılık yöntemleri de değişiyor. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri o dolandırıcılık yöntemlerini deşifre etmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında kimliği bilinmeyen şahıslar kredi kartı dolandırıcılığı yapıyor. Elde ettikleri gelirleri, suç gelirlerini aklamak içinse twitch uygulaması üzerinden yayın yapan kullanıcılara bu paraları bağış adında yolluyorlardı. Bu kullanıcılara gönderdikten sonra bir komisyon veriyorlardı ve o paraları geri alıyorlardı.

ALANINDA YAPILAN İLK OPERASYON

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri uzun soluklu bir çalışma başlattılar. Bu çalışma kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde 44 şüpheli belirlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında twitch yayıncıları da var. Alanında yapılan ilk operasyon yeni bir para aklama yöntemi.

Özellikle kredi kartı dolandırıcılığı yapan bazı kişiler parayı sisteme sokmak için işte bu twitch yayıncılarını kullanıyorlardı. Twitch yayıncılarına bağış yaparak legalleştiriyorlardı. Komisyon vererek paraları kendi hesaplarına çekiyorlardı. Bu şekilde twitch kullanıcıları da dolandırıcılık yönteminin aparatı haline geliyorlardı.

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