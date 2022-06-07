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Son dakika... İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı

#FETÖ#Operasyon#TSK
Son dakika... İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, halen aktif görevde olan 4'ü yüzbaşı, 3'ü üsteğmen ve 7'si astsubay ile 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi, 5'i sivil olmak üzere toplam 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

ANKARA'DA FETÖ VE DEAŞ OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu oldukları iddiasıyla 17 kamu personeli ile DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen Irak uyruklu 7 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi" açıklaması yapıldı.

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#FETÖ#Operasyon#TSK

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