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Özden ATİK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 01.06.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul merkezli 8 ilde operasyon: 60 gözaltı kararı

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Son dakika... İstanbul merkezli 8 ilde operasyon: 60 gözaltı kararı

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesörlü hatlarla iletişim kurdukları tespit edilen örgüt mensuplarına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde başlatılan soruşturmada aralarında Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıkları'ndan personellerin, kapatılan askeri okul öğrencilerinin ve mahrem imamların da bulunduğu toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair haklarında itirafçı beyanı gibi deliller elde edilen toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarında çalışmış 19 personel, askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönde tespit yapılan 32 kapatılan askeri okul öğrenci ile mahrem imam oldukları tespit edilen 9 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 60 şüphelinin yakalanması için bugün sabah İstanbul merkezli 8 farklı ilde operasyon düzenlendi.

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