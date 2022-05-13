Son dakika... Peş peşe İstanbul ve Ankara merkezli FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı var

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yürütülen çalışmalarda, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin verdikleri ifadelerde geçen isimler incelemeye alındı. Yapılan araştırmalarda 16 şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu, emniyet ve TSK mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edildi.



Şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatan polis, İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Sakarya ve Çanakkale’de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında KHK ile ihraç edilmiş polis, avukat, öğretmen ve mühendislerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.



ByLock kullanan şüphelilerin yazışmalarında 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütle yönelik bir operasyon olması durumunda nasıl önlemler alacaklarına dair konuşmaların yer aldığı belirtildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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ANKARA MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde, gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 7’si yakalanarak gözaltına alındı.