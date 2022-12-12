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Son dakika... İstanbul merkezli 6 ilde DHKP/C operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Terör Örgütü#DHKP/C
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 09:19

Tutuklu DHKP/C üyelerine cezaevinde finans desteği sağladıkları belirtilen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle önceki operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan örgüt mensuplarına finans desteği sağlandığını tespit etti.

Yapılan çalışmalarda tutuklu örgüt mensuplarının örgütten kopmaması ve cezaevlerinde yapılanmalara devam etmesi amacıyla para aktarıldığını belirleyen ekipler, tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Son dakika... İstanbul merkezli 6 ilde DHKP/C operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Bursa, Hatay, Kocaeli ve Mersin'de çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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Son dakika... İstanbul merkezli 6 ilde DHKP/C operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

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#İstanbul#Terör Örgütü#DHKP/C

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