Son dakika... Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı kararı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünkü felaketin ardından 67 kent alarmda Sıcaklık düşüyor... DikkatDünkü felaketin ardından 67 kent alarmda! Sıcaklık düşüyor... Dikkat#Meteoroloji
Ballon dOr ödülü açıklandı, kıyamet koptu: Skandal, kepazelik...Ballon d'Or ödülü açıklandı, kıyamet koptu: 'Skandal, kepazelik...' #Ballon D'or
Tek kelimeyle iğrenç... Canlı yayında tacizTek kelimeyle iğrenç... Canlı yayında taciz!#İtalya
Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Korkutan deprem: İzmir ve çevre illerden hissedildiEge Denizi beşik gibi sallanıyor! Korkutan deprem: İzmir ve çevre illerden hissedildi#Deprem
Omicronu keşfeden doktor açıkladı... İşte en riskli yaş grubuOmicron'u keşfeden doktor açıkladı... İşte en riskli yaş grubu#Koronavrüs
Yükseliş yüzde 20yi aştı Shiba Inude neler oluyorYükseliş yüzde 20'yi aştı! Shiba Inu'de neler oluyor?#Shiba Inu
İrfan Can Kahveci tünelde çıldırdı Çok şaşırttı, anlam veremedimİrfan Can Kahveci tünelde çıldırdı! 'Çok şaşırttı, anlam veremedim'#Fenerbahçe
Teröre karşı dev hendekTeröre karşı dev hendek#Suriye
Aldıklarını buldukları sananlar hizbiAldıklarını buldukları sananlar hizbi#Davutoğlu
İYİ Parti’de, CHP’den ‘Aile büyüğü gibi hareket ediliyor’ rahatsızlığıİYİ Parti’de, CHP’den ‘Aile büyüğü gibi hareket ediliyor’ rahatsızlığı#CHP
İstanbul dahil birçok ilde yüz yüze eğitime 1 günlük araİstanbul dahil birçok ilde yüz yüze eğitime 1 günlük ara#Okul
Yeni aşkıyla gittiği mekanda eski sevgilisi ile köşe kapmaca oynadıYeni aşkıyla gittiği mekanda eski sevgilisi ile köşe kapmaca oynadı#Şirin Ediger
Baklava modernize edilmeli mi Sosyal medyayı altüst ettiBaklava modernize edilmeli mi? Sosyal medyayı altüst etti#Baklava
Oyunculuk hikayesini anlattı Sinema kariyeri böyle başlamış...Oyunculuk hikayesini anlattı! Sinema kariyeri böyle başlamış...#İlk Dizi
Dünyanın yeni korkusu: Omikron Uzmanlardan ilk gözlemlerDünyanın yeni korkusu: Omikron! Uzmanlardan ilk gözlemler#Omikron
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı kararı

#FETÖ#Operasyon#İstanbul
Son dakika... Peş peşe FETÖ operasyonları Çok sayıda gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde 31 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını içinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen 78 şüphelinin Ankara merkezli 38 ilde gözaltına alınmasına karar verdi.

Ankara'da Dışişleri Bakanlığının 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, yazılı sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıttığı ve soruları alarak sınavı kazandığı tespit edilen 25 FETÖ/PDY üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar geliyor...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Operasyon#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Omicronu tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

#Koronavrüs
Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı Nedir bu çocuğun sırrı

Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı! Nedir bu çocuğun sırrı?

#Ryan Kaji
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil