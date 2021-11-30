Son dakika... Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını içinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen 78 şüphelinin Ankara merkezli 38 ilde gözaltına alınmasına karar verdi.
Ankara'da Dışişleri Bakanlığının 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, yazılı sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıttığı ve soruları alarak sınavı kazandığı tespit edilen 25 FETÖ/PDY üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.
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