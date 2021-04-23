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Haber: Ali Çağlar TINBEK - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul, (DHA)-
Haber Giriş: 23.04.2021 - 07:17 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu!

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Son dakika... İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu!

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, geneli öğretmen ve örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu olan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.00 sıralarında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve farklı soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan itirafçı kişilerin beyanı doğrultusunda 18 kişiye yönelik İstanbul merkezli, İzmir, Tekirdağ ve Kırklareli olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

Son dakika... İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında kamudan ihraç edilen ve özel sektör çalışanı öğretmen, vergi müfettişi olmak üzere örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kişiler olduğu öğrenildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler emniyete sevk edildi.

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