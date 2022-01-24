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Son dakika... İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı

#İstanbul#FETÖ#Bylock

İstanbul merkezli 4 ilde 22 adrese FETÖ operasyonu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda örgüt üyelerine ait dijital materyallere el konuldu. Bu aramalar sırasında şüphelilere ait "F" serisi 1 dolar ele geçirildiği öğrenildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen ayrıca örgüt içerisinde de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen aralarında KHK ile ihraç edilen emniyet müdürü, komiser yardımcısı,aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorlarında aralarında bulunduğu haklarımda yakalama kararı verilen 18 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Son dakika... İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyallere el konurken, aramalar sırasında bazı şüphelilere ait "F" serisi 1 dolar ele geçirildi. Adreslerde gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmının sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

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Son dakika... İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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#İstanbul#FETÖ#Bylock

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