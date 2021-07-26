Son dakika: İstanbul Maltepe'de 8 tekne yandı!

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler diğer teknelere de sıçradı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan 8 tekneyi söndürmek için çalışma başlattı.

DHA muhabiri Cengiz Çoban, "Yangının çıkış nedeni belli değil ama bir teknede çıkan yangın diğerlerine sıçradı" dedi.

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