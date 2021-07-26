Murat KOKMAZ-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)
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Son dakika: İstanbul Maltepe'de 8 tekne yandı!
Son dakika haberine göre Maltepe Sahili'nde bağlı bulunan teknelerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler diğer teknelere de sıçradı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan 8 tekneyi söndürmek için çalışma başlattı.
DHA muhabiri Cengiz Çoban, "Yangının çıkış nedeni belli değil ama bir teknede çıkan yangın diğerlerine sıçradı" dedi.
Ayrıntılar geliyor...