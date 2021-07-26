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Murat KOKMAZ-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26.07.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul Maltepe'de 8 tekne yandı!

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Son dakika haberine göre Maltepe Sahili'nde bağlı bulunan teknelerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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  • Maltepe Sahilinde tekneler yandı
  • Maltepe Sahilinde tekneler yandı
  • Maltepe Sahilinde tekneler yandı
  • Maltepe Sahilinde tekneler yandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler diğer teknelere de sıçradı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan 8 tekneyi söndürmek için çalışma başlattı.

Son dakika: İstanbul Maltepede 8 tekne yandı

DHA muhabiri Cengiz Çoban, "Yangının çıkış nedeni belli değil ama bir teknede çıkan yangın diğerlerine sıçradı" dedi.

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