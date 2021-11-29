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Son dakika... Yüz yüze eğitime fırtına engeli! İstanbul dahil 8 ilde okullar yarın tatil edildi

#Okul#Yüz Yüze Eğitim#İstanbul

Son dakika haberine göre; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa ve Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yarın 1 gün süreyle yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verildiği açıklandı.

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Lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Kocaeli Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Yalova  ve son olarak Tekirdağ'da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

TATİL HABERİNİ VALİ YERLİKAYA DUYURDU

İstanbul'da okulların yarın eğitime bir gün ara verildiğini duyuran Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle;

* Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

* Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.

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BİR TATİL HABERİ DE KOCAELİ'DEN GELDİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yavuz sosyal medyadan "Olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle İlimiz genelinde eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır" açıklaması yaptı.

SAKARYA'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kaldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, sağanakla beraber yarın da sürmesinin beklendiğini belirtti.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyaran Kaldırım, "Sevgili hemşehrilerim, ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

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Vali Kaldırım, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün izinli sayılacağını aktardı.

BURSA VALİSİ CANBOLAT TATİL HABERİNİ TWITTER'DAN DUYURDU

Bursa Valisi Yakup Canbolat, lodos nedeniyle yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Vali Canbolat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Bursalı hemşehrilerim; hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle; Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

BALIKESİR'DE SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL

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Balıkesir genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Gündüz sahil kesimlerinde kuvvetli rüzgar, gece ise Balıkesir il merkezinde fırtınaya dönüştü. Kent genelinde yer yer elektrik kesintileri yaşanırken, çok sayıda ağaç devrildi. İşyeri ve ev çatılarda hasar meydana geldi. Yarın da etkili olacağı belirtilen fırtına nedeniyle Balıkesir Valiliği tarafından gece saatlerinde alınan karar doğrultusunda yüzyüze eğitime salı günü ara verildiği açıklandı.

ÇANAKKALE'DE DE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

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Çanakkale'de, gün boyu etkili olan ve deniz ulaşımında aksamalara yol açan fırtınanın bu gece ve yarın da devam etmesi beklendiğinden yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

TEKİRDAĞ'DA EĞİTİME LODOS ENGELİ

Tekirdağ'da şiddetli lodos sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilere göre bugün ilimizde yaşanan olumsuz hava koşullarının yarın da (30 Kasım 2021 Salı günü) devam edeceği anlaşılmıştır. Tekirdağ’da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için resmi-özel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır. Değerli Tekirdağlı hemşehrilerimizin dikkatine sunulur" denildi.

SON TATİL HABERİ YALOVA'DAN GELDİ

Yalova Valiliği, lodos nedeniyle yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları ve lodosun 30 Kasım 2021 Salı gününde de devam edeceği bildirilmiştir. Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" ifadeleri kullanıldı.

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