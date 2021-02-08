Son dakika: İstanbul Kartal'da gösteri ve yürüyüş yasağı!
Kartal Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla 7 gün boyunca tüm gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.
İstanbul'un Kartal ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı getirildi. Kartal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren ilçe genelinde tüm gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığı bildirildi.
İşte Kartal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama:
Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden; 08.02.2021 Pazartesi günü ilçemizde bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanma çağrıları yaptıkları anlaşılmıştır.
İlçemizde yapılmak istenilen toplanmaların; huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin, müessif ve provokatif olayların önlenmesi, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı il İdaresi Kanunu'nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca açık ve kapalı tüm alanlarda 08.02.2021 gününden itibaren yedi (7) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş YASAKLANMIŞTIR.
Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından sosyal medya yoluyla yapılan toplanma çağrıları ile ilgili olarak 🔎Basın Açıklaması https://t.co/jMOeJWZJln pic.twitter.com/P3UhgoPRPi— Kartal Kaymakamlığı (@Kartal_Kaymakam) February 8, 2021
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