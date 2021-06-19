Son dakika: İstanbul Kartal'da 3.9 büyüklüğünde deprem.. İşte gelen ilk açıklamalar

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Son dakika haberine göre İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

AFAD'DAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında "İstanbul'da saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"

AFAD, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" mesajını paylaştı.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

İSMAİL ÇATAKLI'DAN DEPREM MESAJI

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, "İstanbul'da saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz her hangi bir ihbar ulaşmadı. Geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında

3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

CNN TÜRK yayınında İstanbul depremini yorumlayan Prof. Haluk Eyidoğan'ın açıklamaları:

Ben şu an Heybeliada’dayım. Ben hissetmedin, komşulardan haber geldi. Şu anda Kandilli 3.9 dediği deprem, Uluslararası Merkezlerde 4.1 olarak veriliyor. Ümraniye’ye 12 km güneydoğusunda. İlk belirlemelere göre yer konusunda farklılıklar olabilir. Önümüzdeki saatlerde teyit edilecektir.

Genellikle Marmara Bölgesi’nde İstanbul’un güneyinde Kuzey Marmara Fayı çevresinde zaman zaman depremler yaşıyoruz ve bunlar da haber oluyor. Tam yerini bilmemekle birlikte Anadolu Yakası’nda bir yerde olmuş vaziyette.

Geçtiğimiz yıllarda 4 büyüklüğünde kıyıya yakın bir deprem meydana gelmişti. Bu faya çeşitli şekilde bağlı olan ikincil faylar da var. Bunların bir kısmı denize bir kısmı karaya doğru uzanıyor. 2014-2016’da Küçükçekmece fayına giren faylar da keşfedilmişti.

Anadolu ve Avrupa yakasında kara ortamında da faylar var. Bunların diri olduğuna dair kesin bilgiler yok. Ancak 3’ten küçük depremler her gün kaydediliyor. Hissetmesek de bu depremler var. Birçoğu denizde, az bir bölümü de karada oluyor.

PROF. DR. TÜYSÜZ: BÜYÜK VE YIKICI BİR DEPREM OLMASI MÜMKÜN DEĞİL

Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul'daki depremi değerlendirdi.

İşte Prof. Dr. Tüysüz'ün açıklamaları:

Bunun devamı daha küçük depremler olacaktır.. Burada bildiğimiz büyük deprem oluşturacak fay mevcut değil.

Tuzla fayı dediğimiz bir fay var, ama bu fayın aktif olup olmadığı konusunda bilgi sahibi değiliz. Büyük olasılıkla bu fayın ürettiği bir depremdir diye düşünebiliriz. Bu düşüncemiz doğruysa büyük deprem beklemek doğru değil.

Bunun üzerinde de zaman zaman küçük depremler ortaya çıktı geçmişte de. Eğer bu düşünce doğruysa da büyük ve yıkıcı bir deprem olması mümkün değil.

Sosyal medyada birçok kullanıcı İstanbul'daki depreme ilişkin mesaj paylaştı.

İşte sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı mesajlar...

Umarım herkes iyidir. Geçmiş olsun.

Merkezi İstanbul Kartal olan 3,9'luk deprem bu kadar salladıysa beklenen büyük depremi düşünemiyorum bile...

İlk defa böyle bir deprem hissettim.

Birisi duvara anlık sert bir şekilde vurdu sanki... Geçmiş olsun.

Kısa sürdü ama iyi sarstı!

Allah beterinden saklasın, ülkemizi ve İstanbul'umuzu korusun!

Deprem sanırım sadece İstanbul’da oldu. Şiddetliydi sanırım yüzeye yakındı. 3 sn sürmüştür.

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