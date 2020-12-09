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AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 16:56 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul için yağış uyarısı: Yarından itibaren...

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Son dakika... İstanbul için yağış uyarısı: Yarından itibaren...
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İstanbul'da yarından itibaren ılık ve yağışlı hava etkili olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Gelecek hafta ortasına kadar aralıklarla görülecek yağışlar, yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 15 ila 16 derece arasında gerçekleşecek.

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