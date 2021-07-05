Son dakika: İstanbul için yağış uyarısı: Son yıllarda nadir olarak görülen cinsten
İstanbul'da bazı ilçelerde öğleden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü yağış sırasında yollarda su birikintileri oluşurken, trafik yoğunluğu yaşandı. Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar ise, 'Vadesinin oldukça kısa ve tutarlılığının yüksek olması beklenen sağanak yağışın Salı 03:00 ile Çarşamba 03:00 arası şiddetli hava olayı tahmin ideksindeki görünümü. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce risk içeriyor. Son yıllarda bu günlerde nadir olarak görülen cinsten.' açıklamasında bulundu.
Gök gürültüsü eşliğinde başlayan yağmur sonrası özellikle Maslak'ta yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler birikinti yüzünden zaman zaman zorluklar yaşarken, buna bağlı olarak trafik yoğunluğu da yaşandı.
'NADİR OLARAK GÖRÜLEN CİNSTEN'
Beklenen hava durumu ilgili açıklama yapana Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar ise, 'Vadesinin oldukça kısa ve tutarlılığının yüksek olması beklenen sağanak yağışın Salı 03:00 ile Çarşamba 03:00 arası şiddetli hava olayı tahmin ideksindeki görünümü. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce risk içeriyor. Son yıllarda bu günlerde nadir olarak görülen cinsten.' dedi.
Uçar ayrıca şu açıklamalarda bulundu:
Bu geceden itibaren İstanbul ve çevresinde etkili olacak şiddetli yağışların yarın akşamdan itibaren de çarşamba sabahına kadar 2 gün önce sel olaylarının yaşandığı Sakarya ve Düzce'de çok kuvvetli sağanaklara yol açması bekleniyor. Sel ve su Baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.
Bu gece yarısından itibaren özellikle Marmara'nın doğusunun Karadeniz üzerinden inen yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul ile Kocaeli ve Yalova'da çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Sakarya il geneli ile İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçelerinin, Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta, yurdun doğusunda güneybatılı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya il genelinin aralıklı, Kocaeli ve İstanbul'un güney kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ili ile Yozgat'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık