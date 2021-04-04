Son dakika... Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Prof. Dr. Orhan Şen gün gün sayıp uyardı

Marmara bölgesinin güney ve doğusunda bu gece kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir ile Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KONYA, KARAMAN, NİĞDE VE AKSARAY'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 4 kent çevresinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimlerinin, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmininde bulunuldu.

Bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediği ifade edilen açıklamada, rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan orta kuvvette ve kuvvetli esmesinin beklendiği kaydedildi.

FIRTINA UYARISI

İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde bu gece kuvvetli fırtına bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren, yarın akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın, İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya), Göller Yöresi (Burdur, Isparta) ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde fırtına ve yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

PROF. DR. ORHAN ŞEN: İSTANBUL'DA SICAKLIK 17 DERECELERİ BULACAK

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Yeni haftada hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt verdi. Şen, canlı yayında şunları söyledi:

''Perşembe günü soğuk hava gelecek, iç bölgelerde hava sıcaklığını düşürecek. Kısa sürecek, ardından kaldığı yerden bahar devam edecek. Pazartesi - Salı - Çarşamba İstanbul'da sıcaklık 17 dereceyi bulacak.

Yavaş yavaş Doğu Anadolu'da karlar erimeye başladı. Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da çığ riski artıyor.

Bu gece İstanbul, Balıkesir bu hatta kuvvetli yağışlar var. Önümüzdeki hafta sonu Perşembe - Cuma sıcaklıklar nevsim normallerinde olacak.''

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