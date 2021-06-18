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Haber Giriş: 18.06.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul için peş peşe uyarılar! Kuvvetli olacak

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Son dakika... İstanbul için peş peşe uyarılar! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.06.2021 Cuma günü İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbulda yoğun sağanak Her yer göle döndü... Prof. Dr. Şenden sıradışı meteorolojik olay uyarısı
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Son dakika... İstanbul için peş peşe uyarılar Kuvvetli olacak

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul’da bugün (18 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.

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