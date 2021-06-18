Son dakika... İstanbul için peş peşe uyarılar! Kuvvetli olacak

İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.06.2021 Cuma günü İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul’da bugün (18 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin son değerlendirmelerine göre;

İstanbul’da bugün (18 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



🟨 ☔Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



🔗https://t.co/JdSY4LN6tW pic.twitter.com/HUPuZ2kVuW — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) June 18, 2021

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara