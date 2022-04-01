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Son dakika... İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM duyurdu: Akşam saatlerinden itibaren...

#İstanbul#Fırtına#Hava Durumu
Son dakika... İstanbul için fırtına uyarısı AKOM duyurdu: Akşam saatlerinden itibaren...

AKOM verilerinde göre, akşam saatlerden itibaren İstanbul’da lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar da çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyarıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği de belirtiliyor.

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AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta başından beri etkili olan lodos (güney-batı) yönlü rüzgârın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar akşam saatlerine kadar fırtına 40-60 km/saatlik fırtınanın kısa süreli hamleler ile 50-80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

İBB, şiddetli rüzgâr nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İstanbullular'ın da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.

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ÇÖL TOZU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurdun kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı olacak.

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Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Hava sıcaklıkları ülke genelinde artmaya devam edecek ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün kuvvetli rüzgar bekleniyor.  Yarın parçalı ve çok bulutlu hava görülecek, pazar günü ise yağmur geçişleri oalcak. Sıcaklıkların 17-21 derece civarı olacağı tahmin ediliyor.

 

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