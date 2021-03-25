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Enver ALAS - İbrahim YILDIZ / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2021 - 17:34 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar! THY'nin 2 uçağına bomba ihbarı

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Son dakika... İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar! THY'nin 2 uçağına bomba ihbarı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçaklarda inceleme yapılacak.

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Münih ve Stutgart'a sefer hazırlığı yapan iki yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine uçaklar güvenli alana alındı. Uçaklarda inceleme yapılacağı öğrenildi.

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