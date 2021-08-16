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Haber Giriş: 16.08.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Bakan Muş duyurdu: Tam 4,3 ton ele geçirildi

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Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Bakan Muş duyurdu: Tam 4,3 ton ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong’dan Hollanda’ya giden uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildiğini duyurdu.

İşte Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un paylaşımı:

Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul havalimanında Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi.

Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi.

Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum.

 

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