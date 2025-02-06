Son dakika: İstanbul güne kar yağışıyla uyandı! Meteoroloji'den 17 ile uyarı... Okullarda eğitime 1 günlük ara

ŞUBAY AYINI DİKKAT!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni uyarılarda bulundu. Şubat ayına dikkat çeken Şen'in mesajları şöyle:

Kar sağanak şeklinde yağıyor. Kar yağışı İstanbul'da bugün akşama kadar devam edecek. Sadece İstanbul değil; Bursa, Yalova, Düzce, Sakarya civarında da yükseklerde kar yağışı yoğun olarak devam edecek. Şu an yerde 1-2 cm kalınlığında kar var. Öğlen saatlerinde sıcaklığın artmasıyla biraz eriyecek tabi ama akşam şiddetini artırmasıyla örtü ve buzlanma yapabilir. Bu nedenden dolayı akşam iş çıkışında dikkat etmek lazım.

Yarın sabaha kadar kar devam edecek. Şu anda çok yoğun. Yarın öğlen saatlerinden sonra karla karışık yağmura dönecek ve İstanbul'u terk edecek. Ama Anadolu'da kar yağışı devam ediyor. Hatay ve Güney Doğu Anadolu'nun üzerinde sağanak yağışlar var.

Ataşehir, Beykoz, Şile, Sarıyer, Kartal'da kar yağışı gece boyunca devam edecek. Tedbirli olmakta fayda var. Belediye görevlilerinin solüsyonu akşam saatlerinde atması lazım. Anadolu Yakası'nda kar yağışı biraz daha etkili gözüküyor. Bunun yanında yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar olabilir.

3 yıl önceki İstanbul'u vuran kar kabusu hakkında da konuşan Orhan Şen, "Öyle bir yağışıyla karşılaşmayız" dedi. Şehir içinde kar yağışı görebiliriz ama yerde kar tutması görmeyiz. Şubat ayı kış ayı olarak geçecek. Daha İstanbul'da kar yağışı göreceğiz. Şubat ortası, sonu ve Mart başında yine kar göreceğiz.

İstanbul'da bu hafta kar yağışını noktalıyoruz ama önümüzdeki hafta sonu yeniden kar yağışı göreceğiz.