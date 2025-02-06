Son dakika: İstanbul güne kar yağışıyla uyandı! Meteoroloji'den 17 ile uyarı... Okullarda eğitime 1 günlük ara

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni uyarılarda bulundu. Şubat ayına dikkat çeken Şen'in mesajları şöyle:
Kar sağanak şeklinde yağıyor. Kar yağışı İstanbul'da bugün akşama kadar devam edecek. Sadece İstanbul değil; Bursa, Yalova, Düzce, Sakarya civarında da yükseklerde kar yağışı yoğun olarak devam edecek. Şu an yerde 1-2 cm kalınlığında kar var. Öğlen saatlerinde sıcaklığın artmasıyla biraz eriyecek tabi ama akşam şiddetini artırmasıyla örtü ve buzlanma yapabilir. Bu nedenden dolayı akşam iş çıkışında dikkat etmek lazım.
Yarın sabaha kadar kar devam edecek. Şu anda çok yoğun. Yarın öğlen saatlerinden sonra karla karışık yağmura dönecek ve İstanbul'u terk edecek. Ama Anadolu'da kar yağışı devam ediyor. Hatay ve Güney Doğu Anadolu'nun üzerinde sağanak yağışlar var.
Ataşehir, Beykoz, Şile, Sarıyer, Kartal'da kar yağışı gece boyunca devam edecek. Tedbirli olmakta fayda var. Belediye görevlilerinin solüsyonu akşam saatlerinde atması lazım. Anadolu Yakası'nda kar yağışı biraz daha etkili gözüküyor. Bunun yanında yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar olabilir.
3 yıl önceki İstanbul'u vuran kar kabusu hakkında da konuşan Orhan Şen, "Öyle bir yağışıyla karşılaşmayız" dedi. Şehir içinde kar yağışı görebiliriz ama yerde kar tutması görmeyiz. Şubat ayı kış ayı olarak geçecek. Daha İstanbul'da kar yağışı göreceğiz. Şubat ortası, sonu ve Mart başında yine kar göreceğiz.
İstanbul'da bu hafta kar yağışını noktalıyoruz ama önümüzdeki hafta sonu yeniden kar yağışı göreceğiz.
Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Bayburt’ta da etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Bayburt genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 6 Şubat Perşembe günü ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında (İlk, orta ve liseler) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." denildi.
Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyrettiği yüksek kesimlerde etkili olan kar, "Balkan köyleri" olarak anılan Bulgaristan sınırına yakın köyleri beyaz örtüyle kapladı.
Kar yağışı yer yer Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda da etkisini gösteriyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, uluslararası kara yolunda trafiğin aksamaması için teyakkuzda bekliyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağış nedeniyle araçlar ve tek katlı evler kar altında kalırken okullar ise 1 gün tatil edildi.
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçede hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 20 santimetreye kadar ulaştığı ilçede park halindeki araçlar ve tek katlı evler adeta kara gömüldü. Özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşarken, esnaf ise iş yerinin önündeki karı temizledi.
Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre il geneli 66 köy ve 102 mezra yolu ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekiplerinin yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığını belirten Emirhan Gür, "Aylardır Yüksekova'da sıcak havalar hakimdi. Dün geceden beri yağan kar yağışı ilçeyi adeta esir aldı. Araçlar ve tek katlı evler şuan kar altında kalmış durumda" dedi.
Metin Dara ise dün akşam bastıran yoğun kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "İlçede kar kalınlığı 20 santimetreyi geçmiş durumda. Araçlar kar altında kalmış. Kar yağışı devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, kar yağışı nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla ilçede okullar bugün için tatil edildi.
Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.
Etkili olan kar yağışının ardından Aydos Ormanı ve çevresindeki ağaçlar ile seraların üstü karla kaplandı. Oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.
İstanbul'da Başakşehir 4'üncü etapta sabah işine gitmek isteyen bir araç sürücüsü karla kaplanan yolda ilerleyemedi. Bir kişi aracın arka kısmına oturarak aracı hareket ettirmeye çalışsa da sürücü başarılı olamadı.
İşlerine gitmek için evlerinden çıkan bazı vatandaşlar da araçlarının karla kaplı olduğunu gördü.
Aracını temizleyen Nurullah Yıldırım, "İşe gideceğiz. Aracımız karla kaplı olduğu için temizliyoruz. Yollar açık ama aracımızı karlı gördüğümüz için temizliyoruz. Aracımızı temizledikten sonra yola çıkacağız" dedi.Sultangazi kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Araç ve çatıların üzeri kar tabakasıyla kaplandı.
İşe gitmek için yola çıkan bazı vatandaşlar, güne otomobillerinin üzerine yağan karı temizleyerek başladı. Bazı vatandaşlar ise kar nedeniyle yürümekte zorluk çekti.
İstanbul'da dün başlayan kar yağışı bugün de sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası'nın ilçelerinden olan Kartal'ın yüksek kesimlerinde de sabah saatlerinde kar yağışı kendini gösterdi. İşe gitmek için yollara çıkan vatandaşlar yağan karın altında yürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler; "07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.
Trabzon merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Şalpazarı ilçesinde, yüksek kesimlerdeki mahallelerde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.
Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçelerinde de bazı okullarda eğitime ara verildi.
KASTAMONU'DA İKİ İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA
Kastamonu'nun Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime bugün ara verildi.
Çatalzeytin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çayağzı hattı hariç 6 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." denildi.
Bozkurt Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da kar yağışı nedeniyle ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Kütahya çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu, Eskişehir'in batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, İstanbul’un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Meteoroloji'den sarı kod verilen iller şöyle:
Adana, Antalya, Bursa, Hakkari, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kocaeli, K.Maraş, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye, Düzce