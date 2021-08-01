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Murat SOLAK - Ömer ÇETİNASLAN - Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 01.08.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Alevler yandaki binalara sıçradı

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Son dakika... İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Alevler yandaki binalara sıçradı

İstanbul Fatih'te ahşap pazar tezgahlarının tutulduğu açık alanda yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler, çevredeki 3 binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına aldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Zeyrek Mahallesi, Yesarizade Caddesi üzerinde meydana geldi. Pazar tezgahlarının bulunduğu boş alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap tezgahların alev alması üzerine yangın kısa sürede çevredeki 3 binanın dış cephesine sıçradı.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı ile yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Son dakika... İstanbul Fatihte korkutan yangın Alevler yandaki binalara sıçradı
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının şiddetinden dolayı alanın karşısında bulunan bazı evlerin camlarının kırıldığı görüldü. Yangın nedeniyle 3 binanın cephesinde ve tezgahların bulunduğu alanda hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Son dakika... İstanbul Fatihte korkutan yangın Alevler yandaki binalara sıçradı

"DUMANLARDAN SONRA YANMAYA BAŞLADI"

Yangını gören çevredeki vatandaşlardan Fatih Gündüz, "Evde oturuyorduk. Dumanların yükseldiğini gördük. Dumanlardan sonra yanmaya başladı. Pazarcıların tezgahlarının bulunduğu boş bir arsa. Oradan binalara sıçradı. Dış cephe yalıtımları yanmaya başladı" dedi.

Son dakika... İstanbul Fatihte korkutan yangın Alevler yandaki binalara sıçradı

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