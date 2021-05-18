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Ersan SAN -Murat SOLAK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 18.05.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul Fatih'te 4 katlı bina tahliye edildi

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Fatih'te 4 katlı binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler, sevk edildi. Dış cephesindeki sıvaların da döküldüğü binada oturanlar tahliye edildi. Ekipler sokakta önlem aldı.

Fatih, Ayvansaray Mahallesi Sulu Sokak'ta saat 13.15 sıralarında 4 katlı apartmanda oturan bina sakinleri çatırtı sesleri duymaları üzerine kendilerini dışarıya attı.

Son dakika... İstanbul Fatihte 4 katlı bina tahliye edildi

İhbar üzerine olay yerine, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın tahliye edilmesinin ardından, sokak şerit çekilerek kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Son dakika... İstanbul Fatihte 4 katlı bina tahliye edildi

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