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İstanbul Eyüpsultan'da iş yerinde yangın

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#İstanbul#Eyüpsultan#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 06:18

İatanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 4 katlı binadaki tekstil firmasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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Yangın, saat 05.30 sıralarında Defterdar Mahallesi Otakçılar Caddesi'nde içerisinde iş yerlerinin bulunduğu 4 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın üst katında bulunan tekstil firmasından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan başka bir iş yerine sıçradı.

İstanbul Eyüpsultanda iş yerinde yangın

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İstanbul Eyüpsultanda iş yerinde yangın

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Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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#İstanbul#Eyüpsultan#Yangın

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