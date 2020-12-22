Son dakika: İstanbul Esenyurt’ta doğum günü partisine baskın!

“Miss Uganda” ve “Pazar ayini” gibi yabancı uyruklu şahısların etkinlikleriyle gündeme gelen Esenyurt bu seferde İranlı bir grubun “kaçak doğum günü partisiyle adından söz ettirdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin açık olduğu ihbarını alarak mekana baskın düzenledi. Baskında çoğunun İran uyruklu kişilerin oluşturduğu 54 kişiye Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi içeridekilerin “paket servis” beklediğini savunurken, partinin en dikkat çeken tarafı ise bir kişinin “Miya” isimli köpeğiyle partiye katılması oldu.

YÜZLERİNİ KAPATMAYA ÇALIŞTILAR

Ekiplerin baskını sırasında görüntülendiklerini anlayan içerideki bazı şahıslarda yüzlerini gizlemeye çalıştı. 54 kişinin bulunduğu ve sosyal mesafenin uygulanmadığı mekanda ise bazı masalardaki oturan ailelerin çocuklarını masaların altına gizledikleri görüldü. Yapılan çalışmaların ardından açık olmaması gereken kafe zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Yapılan baskın esnasında kameralara ilginç bir görüntüde takıldı. İran asıllı bir kişinin doğum günü partisine köpeğiyle geldiği görüldü. Polis ekiplerinin cezai işlem uyguladığı esnada “Miya” mekanda tur attığı görüldü.

"BUNLAR PAKET SERVİS"

Yasak olmasına rağmen açık olduğu öğrenilen kafeye yapılan polis baskını esnasında polis ile iş yeri arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Polisin yasak olmasına rağmen neden açıksınız? sorusuna ise iş yeri sahibi, “paket servis” diyerek cevap vermesi adeta pes dedirtti.

Yapılan incelemelerin ardından kaçak düzenlenen doğum günü partisine katılan 54 kişiye toplam 170 bin TL para cezası kesildi. Kafe ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.