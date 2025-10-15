Son dakika: Çekmeköy'de otobüs, duraktaki yayaların üzerine daldı!

Haberin Devamı

İstanbul Çekmeköy Şile yolunda, seyir halindeki yolcu otobüsü, yolcuların olduğu durağa daldı. Bir süre sürüklenen yolcu otobüsü durağın ilerisindeki özel hastanenin önünde duran araca çarparak durabildi. Çok sayıda vatandaşın yaralandığı kaza sonrası olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralı sayısı henüz bilinmezken görgü tanıkları otobüs şoförün önündeki motosiklet sürücüsüyle tartıştığı sıradan aracın kontörlünü kaybettiğini iddia etti.

Ayrıntılar geliyor...