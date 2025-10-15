×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Çekmeköy'de otobüs, duraktaki yayaların üzerine daldı!

Güncelleme Tarihi:

#Son Dakika Haber#Trafik Kazası#İstanbul Çekmeköy
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 15:14

Son dakika...İstanbul Çekmeköy Şile yolunda, seyir halindeki yolcu otobüsü, yolcuların olduğu durağa daldı. Kazada çok sayıda vatandaş yaralandı.

Haberin Devamı

İstanbul Çekmeköy Şile yolunda, seyir halindeki yolcu otobüsü, yolcuların olduğu durağa daldı. Bir süre sürüklenen yolcu otobüsü durağın ilerisindeki özel hastanenin önünde duran araca çarparak durabildi. Çok sayıda vatandaşın yaralandığı kaza sonrası olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. 

Yaralı sayısı henüz bilinmezken görgü tanıkları otobüs şoförün önündeki motosiklet sürücüsüyle tartıştığı sıradan aracın kontörlünü kaybettiğini iddia etti.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Son Dakika Haber#Trafik Kazası#İstanbul Çekmeköy

BAKMADAN GEÇME!