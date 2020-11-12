Son dakika... İstanbul Büyükçekmece'de parçalanmış ceset bulundu

Büyükçekmece İSKİ Ahmediye Atıksu Terfi Merkezi'nde çalışanlar su arıtma bölümündeki su kanalı içinde belden aşağısı olan ceset parçası gördü.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Jandarma geldi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin diğer kısımlarını bulmak için çalışma yaparken, cansız bedenin kime ait olduğu da araştırılıyor.