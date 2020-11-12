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Şahin BOZKURT - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 12.11.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul Büyükçekmece'de parçalanmış ceset bulundu

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Büyükçekmece'deki İSKİ Ahmediye Atıksu Terfi Merkezi'nde parçalanmış halde ceset bulundu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Jandarma cansız bedenin kime ait olduğunu araştırıyor...

Büyükçekmece İSKİ Ahmediye Atıksu Terfi Merkezi'nde çalışanlar su arıtma bölümündeki su kanalı içinde belden aşağısı olan ceset parçası gördü.

Son dakika... İstanbul Büyükçekmecede parçalanmış ceset bulundu

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Jandarma geldi.

Son dakika... İstanbul Büyükçekmecede parçalanmış ceset bulundu

Olay yerine gelen ekipler, cesedin diğer kısımlarını bulmak için çalışma yaparken, cansız bedenin kime ait olduğu da araştırılıyor.

 

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