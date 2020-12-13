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Haber Giriş: 13.12.2020 - 17:54 | Son Güncelleme:

Son dakika… İstanbul Boğazı’nda tepki çeken görüntüler!

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Son dakika… İstanbul Boğazı’nda tepki çeken görüntüler!
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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken görüntüler paylaştı. İstanbul Boğazı’nda çekilen görüntülerdeki kirlilik tepki çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, bugün çekildiğini belirttiği İstanbul Boğazı’nın kirliliğini gösteren fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı.

Göksu paylaşımında "Bugün az da olsa İstanbul sokaklarında bulunan vatandaşlarımızın objektiflerine yansıyan boğazın manzarası. Kendi yetkilerindeki konuları hiçbir zaman gündemine almayan İBB yetkililerinin belki bu duruma bir izahı vardır" ifadelerini kullandı.

Son dakika… İstanbul Boğazı’nda tepki çeken görüntüler


Son dakika… İstanbul Boğazı’nda tepki çeken görüntüler

Son dakika… İstanbul Boğazı’nda tepki çeken görüntüler

Son dakika… İstanbul Boğazı’nda tepki çeken görüntüler


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