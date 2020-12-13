Son dakika… İstanbul Boğazı’nda tepki çeken görüntüler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, bugün çekildiğini belirttiği İstanbul Boğazı’nın kirliliğini gösteren fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı.

Göksu paylaşımında "Bugün az da olsa İstanbul sokaklarında bulunan vatandaşlarımızın objektiflerine yansıyan boğazın manzarası. Kendi yetkilerindeki konuları hiçbir zaman gündemine almayan İBB yetkililerinin belki bu duruma bir izahı vardır" ifadelerini kullandı.













