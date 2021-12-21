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Son dakika... İstanbul Boğazı'nda tanker arızası

#İstanbul Boğazı#Tanker Arızası#Gemi Trafiği

Anadolu Kavağı önlerinde iskele demiri düşen ayçiçek yağı yüklü tanker nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı. Tankere müdahale edildikten sonra boğaz trafiği normale döndü.

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Romanya’nın Sulina Limanı’ndan İspanya Sevilla Limanı’na gitmek için hareket eden Malta bandıralı 119 metre uzunluğunda Ayçiçek yağı yüklü USICHEM isimli tanker İstanbul Boğazı geçişi sırasında Anadolu kavağı önlerine geldiği sırada iskele demiri düştü. Tankerin Kıyı Emniyeti’nden yardım istemesi üzerine olay yerine KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. İstanbul Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Tankere müdahale edildikten sonra boğaz trafiği normale döndü.

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