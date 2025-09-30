Son dakika... İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği açıldı

Haberin Devamı

Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda Umuryeri önlerinde makine arızası yapan 98 metre boyundaki kargo gemisi için kurtarma ekipleri yönlendirildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konu ile ilgili şu açıklama geldi:

Bandırma’dan Rusya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası yaşayan ARDA isimli 98 metre boyundaki genel kargo gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız, Kurtarma-4 ve Kurtarma-6 Römorkörümüz eşliğinde Büyükdere’ye emniyetle demirletildi.

GEMİ TRAFİĞİ YENİDEN AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı az önce "Bandırma’dan Rusya’ya seyir halindeyken Umuryeri önlerinde makine arızası yaşayan ARDA isimli 98 metre boyundaki geminin Büyükdere’ye emniyetle demirletilmesi sonrasında İstanbul Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı." açıklamasında bulundu.

