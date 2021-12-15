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Son dakika: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

#İstanbul Boğazı#Tanker Arızası#Gemi

Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı, tanker arızası nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, 'Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma römorkörleri ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü olarak askıya alınmıştır' denildi

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Ahmet Telli isimli tanker İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşadı. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiisinde makine arızası yaşayan AHMET TELLİ isimli tankerin yanında olan KURTARMA-10 Römorkörümüzün yanı sıra İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-7 Römorkörümüz, KEGM-5 botumuz ve Kılavuz Kaptanımız tankere yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı” ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN TANKER ARIZASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevki'inde 'Ahmet Telli' isimli tankerin arıza yaşaması ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevki'inde Ahmet Telli isimli tankerin makine arızası yaşaması nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma römorkörleri ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü olarak askıya alınmıştır" denildi.




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