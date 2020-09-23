Son dakika… İstanbul Bilişim’in eski sahibine 15 yıl hapis cezası

İstanbul Bilişim bir süredir, parasına aldığı ancak ürününü göndermediği binlerce mağdur ile gündemde. On binlerce kişi, şirketten aldıkları ürünlerin teslimini beklerken, İstanbul Bilişim konkordato davası açmıştı. Anılan dava devam edilirken, şirketin eski sahipleri ile ilgili de bugün önemli bir karar çıktı.

ÜNGÜR KARDEŞLER CEZA ALDI

Üzerine hayali şirket kurdukları Güngör Kafalı’yı silah zoru ile iş yerine götürüp evrak imzalatan kişilere yönelik İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Anılan davada Kafalı’nın başına silah dayayıp darp eden kişilerden Abdullah Üngür, kardeşi Osman Üngür ile Celal Altun, kişiyi hürriyetinden al koyma suçundan 5’er yıl hapis cezası aldı. Anılan kişilerin ‘yağma’ suçundan aldığı ceza ise Yargıtay aşamasında.

SAVCI DA KARARA İTİRAZ ETTİ

Söz konusu davada yerel mahkeme İstanbul Bilişim’in kurucu Özgür Güleç için hapis cezası verirken, aynı zamanda akrabası olan Kenan Bilgi için beraat kararı vermişti. Bilgi hakkındaki beraat kararına hem dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz hem Güngör Kafalı’nın avukatı Ali Eşki itiraz etti.

15 YIL HAPİS CEZASI

İtirazı İstanbul Bölge Mahkemesi 7. Ceza Dairesi değerlendirdi. Hürriyet muhabirinin de takip ettiği duruşmada Güleç ve Bilgi sanık sandalyesindeki yerlerini aldı. Heyet, bir saate yakın süren duruşma sonrası kararını açıkladı. Mahkeme, Güleç hakkında daha önce verilen mahkûmiyet kararını kaldırarak beraat kararı verdi. Mahkeme, Bilgi hakkında ise daha önceki beraat kararını kaldırarak toplam 15 yıl hapis cezası verdi.

Bilgi, kişiyi hürriyetinden al koymada 5 yıl, yağma suçundan ise 10 yıl hapis cezası aldı. Kenan Bilgi 2018’de de FETÖ’ye yönelik bir davada tutuklu kalmıştı.

ŞİMDİKİ SAHİBİ DE DAVALIK

Öte yandan, 50 bine yakın kişiden 150 milyon lira toplayan İstanbul Bilişim’in şimdiki sahibi Nurettin Yavuz hakkında da ‘dolandırıcılık’ suçundan dava açılmıştı. Üzerine her hangi bir malvarlığı kaydı bulunmayan Yavuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da ayrı bir soruşturma yürütüyor. Şirketin kurucusu Özgür Güleç ile Kenan Bilgi, kurdurdukları paravan firmalar üzerinden TRT’ye ödenmesi gereken yüz milyonlarca liralık bandrol ücreti ve Maliye’ye ödenmesi gereken vergileri ödememişti.