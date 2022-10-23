Son dakika: İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç oldu

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İstanbul Barosu'nun yeni başkan ile yönetimini seçeceği 52. Genel Kurulu süreci tamamlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda bu sabah saat 09.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erdi. Seçimlerde, 56 bin 944 avukatın oy kullanma hakkı bulunurken, 144 sandık kuruldu. 9 adayın bulunduğu başkanlık yarışında, sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı yaklaşık 2 saat sürdü. Görevliler sandıklardaki oyları tek tek saydı. Yapılan sayımın ardından seçimi Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Filiz Saraç kazandı.

"İSTANBUL BARO'MUZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Seçimlerin ardından konuşma yapan Filiz Saraç, "Bana bu onuru yaşatan bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. İstanbul Barosu 144 yıllık tarihiyle hak mücadelesinin simgesidir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına girerken, 144 yıllık baromuzun ilk kadın başkanı olmanın onuru yaşatan İstanbul Baro'muza teşekkür ediyorum. Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum. Huzurunda saygıyla eğiliyorum" dedi.

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FİLİZ SARAÇ KİMDİR?

Av. Filiz Saraç 1988’de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kamu Hukuku Dalında yüksek lisans yaptı. 32 yıldır kesintisiz olarak serbest avukatlık yapan yeni İstanbul Barosu başkanı, İngiltere’de MBA işletme hazırlık eğitimini tamamladı.

1996 yılında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’na seçildi.

İstanbul Barosu 125. yıl Belgeseli’ni hazırlayan ekibin başkanlığını yaptı. 2004-2006 döneminde, İstanbul Barosu başkan yardımcısı olarak görev aldı. 6 yıl süreyle Yeditepe Üniversitesi’nde ders verdi. 2006’dan bu yana Türkiye Barolar Birliği delegesi ve TBB eğitim danışma kurulu üyesi olarak görev yaptı.

2010-2012 döneminde staj eğitim merkezi yürütme kurulu üyeliği yaptı. İstanbul Barosu delegeleri önseçimi ile 2017-2021 döneminde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Saraç, Eşi tarafından katledilen Av. Müzeyyen Boylu’nun ve görevi başında şehit edilen Av. Ersin Arslan’ın davalarında TBB adına müdahil olarak görev aldı.

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Çok sayıda makale ve kitap yazan Saraç, ikinci üniversite olarak Acil Durum Ve Afet Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Kadın hakları konusunda pek çok panel ve konferansta görev aldı.

8 Mart 2020’de ; 1924 yılında kurulan ve 80 şubesi bulunan Türk Kadınlar Birliği tarafından “Toplumda hukukun üstünlüğü ve hak arama bilincine katkıları” nedeniyle ödüle layık görüldü.