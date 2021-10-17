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Son dakika: İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçilen isim belli oldu

#İstanbul Barosu#Mehmet Durakoğlu#Türkiye Barolar Birliği

Son dakika haberine göre, İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı.

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İstanbul Barosu Genel Kurulu'nun ikinci günü oy verme işlemi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Oy verme işlemi bugün saat 09.00'da başladı. Toplam 131 sandığın kurulduğu merkezde, İstanbul Barosu'na kayıtlı 52 bin 49 avukatın seçmen olarak yer aldı.

Başkanlık için yarışan 7 aday oylarını kullandı. Avukatların oy verme işlemi saat 17.00'a kadar sürdü.

Oy sayımı sonucu İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı.

"BU KALEYİ ASLA AMA ASLA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Mehmet Durakoğlu konuşmasında, "Bu çok değerli bir zafer. Ama üzerinde özellikle konuşulması gereken bir zafer. Genç meslektaşlarımızla ilgili oluşan çok büyük dertler var ve bu dertlere ilişkin eksikliğimizin olduğu ortaya çıkmış durumda. Bunu itiraf etmeden hiçbir yol alamayız. O arkadaşlarımızla birlikte olmak, onlarla birlikte çözüm aramak, onların sorunlarına çözüm üretmek zorundayız. Bunun nasıl olacağı konusuyla ilgili olarak yapılan manipülasyonlar hepimiz için son derece önemli sonuçlar ifade ediyor. Buradan çıkabiliyor olmamız gerekiyor.

Bir gerçek var, başından beri onu söylüyorum. İstanbul Barosu'nda yönetimde olmak için omurga gerekir. Bu omurgaya sahip olduğumuz için kazandık. Onun için biz şimdi burada Mustafa Kemal'den bahsediyoruz. Onun için kalenin hala burada dimdik durduğundan bahsediyoruz. Bu kaleyi asla ama asla teslim etmeyeceğiz. Hepinize emeklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi, bize düşen görevler var. Bunları mutlaka yerine getirmek zorundayız. Önümüzdeki bir yıl içerisinde mutlaka daha başarılı olmalıyız ve buradan çıkışın formülü olarak İstanbul Barosu aranmalı. Bunu sağlamaya çalışacağız" dedi.

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Son dakika: İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen isim belli oldu

7 ADAY YARIŞTI

İstanbul Barosu Başkanlığı için Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mehmet Durakoğlu, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Ata Yazıcıoğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Kaptan Yılmaz, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan İshak Şadi Çarsancaklı ve Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu'ndan Sezin Uçar yarıştı.

 

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#İstanbul Barosu#Mehmet Durakoğlu#Türkiye Barolar Birliği

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