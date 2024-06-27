Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de bir bina kısmen çöktü

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Bahçelievler, Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 4 katlı bina, sebebi bilinmeyen nedenle yıkıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

BAZI BİNALAR BOŞALTILDI

Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı.

AFAD EKİPLERİ DİNLEME YAPIYOR

AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler binada dinleme yapıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden olay ile ilgili yapılan açıklamada, "1970 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.