Son dakika: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 44 kent alarmda! Prof. Dr. Şen saat verdi: Aracı olanlar dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey kesimleri ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yurdun batı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

Meteoroloji, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 44 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

PROF. DR. ŞEN: ÇATI ALTLARINA ARACINI PARK ETMEYİN

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün ve yarın İç Anadolu, Marmara ve Ege'de güneybatı (Lodos) yönünden fırtına var. Hızı zamanla 75 km/saate ulaşır. Çatı altlarında ve ağaç yanlarında aracınızı park etmeyin ve dolaşmayın" mesajını paylaştı.

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İSTANBUL İÇİN SAAT BELLİ OLDU

Prof. Dr. Şen, "Bu gece İstanbul'a yağmur gelecek. Marmara ve Karadeniz Bölgesi önümüzdeki 2-3 gün aralıklı yağmur alacak. Yağmurla birlikte kuzey bölgelerde (Marmara, Karadeniz) sıcaklıklar Marmara'da 6-7 derece, Karadeniz'de 10 derece düşecek. Türkiye'nin güneyinde önümüzdeki 4-5 gün daha yağış görünmüyor" ifadelerini kullandı.